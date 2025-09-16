Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα μεσημεριανές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει περιοριστεί σε μία χαράδρα.

Τώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και περιπολούν για τυχόν αναζωπυρώσεις. Παράλληλα οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι νωρίτερα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα, κατά το ΑΜΠΕ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2025