Καλύτερη η εικόνα στη μεγάλη φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στα Συχαινά Αχαΐας, μετά από μια νύχτα με αναζωπυρώσεις και απειλές για κατοικημένες περιοχές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρης κατάσβεσή της ενώ παράλληλα οι αρχές λαμβάνουν μέτρα προστασίας των πολιτών και διερευνούν την προέλευση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπο και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 140 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρες ομάδες και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τους ΟΤΑ.