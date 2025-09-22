Καμπανάκι από Μαρουσάκη για κακοκαιρία: Ο «Ρεξ εμποδιστής» φέρνει το Φθινόπωρο

Σήμερα έχουμε τη φθινοπωρινή ισημερία, αλλά ο καιρός στη χώρα μας μοιάζει ακόμα με καλοκαίρι. Οι δυνατοί άνεμοι και η έλλειψη βροχής προβληματίζουν, ειδικά τους αγρότες.

Όμως, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, προς το τέλος της εβδομάδας και κυρίως την Κυριακή, ίσως αλλάξει το σκηνικό του καιρού και έρθουν οι πρώτες αξιόλογες βροχές του φετινού φθινοπώρου.

Αιτία γι’ αυτήν την αλλαγή είναι ένα φαινόμενο στην ατμόσφαιρα που λέγεται «Ρεξ» εμποδιστής.

Αυτός λειτουργεί σαν ένας μεγάλος αντικυκλώνας (καλό καιρό) που «κρατάει» κοντά του ένα βαρομετρικό χαμηλό (κακοκαιρία) και το τροφοδοτεί συνεχώς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασταθής καιρός με βροχές και καταιγίδες.

Τα προγνωστικά δείχνουν πως το φαινόμενο αυτό θα επηρεάσει τη χώρα μας, προκαλώντας ψυχρότερες αέριες μάζες και έντονες βροχές κυρίως στα νότια.

Η ανάρτηση Μαρουσάκη