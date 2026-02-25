Κανείς δεν θα το σκεφτόταν: Βοσκός από την Κρήτη έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του για να μην του τα κλέψουν

Έναν απρόσμενο αλλά πανέξυπνο τρόπο βρήκε ένας βοσκός στην Κρήτη , προκειμένου να προστατέψει το κοπάδι με τα πρόβατα του από τον κίνδυνο της ζωοκλοπής, βάφοντας τα με κόκκινη μπογιά.

Η κίνηση του βοσκού έγινε viral στα social media, με τις εικόνες να κυκλοφορούν σε όλο το ίντερνετ.

Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος φαίνεται πως ήθελε να σημαδέψει τα ζώα του, κάνοντας τα άμεσα αναγνωρίσιμα, ώστε να απωθήσει τους κλέφτες από το να τα πουλήσουν χωρίς να εντοπιστούν.

Η ομάδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» χαρακτήρισε την πρακτική ως μέτρο ασφαλείας για τους κτηνοτρόφους, καθώς τα βαμμένα ζώα ξεχωρίζουν πιο εύκολα από τα υπόλοιπα.

«Τα...κοκκινωπά (!) πρόβατα που συναντήσαμε κάπου στην κρητική ύπαιθρο, Φλεβάρη μήνα, με φόντο λευκές βουνοκορφές, μαρτυρούν πως ο ιδιοκτήτης τους "μάρκαρε" σκοπίμως (όχι με μια πινελιά μπογιάς, αλλά από κορφής!) τα ζωντανά του, εφαρμόζοντας, εμμέσως πλην σαφώς, κι ένα... αντιζωοκλεπτικό σύστημα, για το κοπάδι του, γιατί οι καιροί είναι πονηροί-εδώ που τα λέμε πάντα ήταν...», αναφέρεται στην ανάρτηση με το σχετικό βίντεο.