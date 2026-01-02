Κανονικά και με τον νόμο τα ηλεκτρικά πατίνια: Αλκοτέστ, κατασχέσεις και αυστηρά όρια ταχύτητας

Τσουχτερά πρόστιμα και ποινές φέρνει από φέτος ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για όσους παραβαίνουν τη νομοθεσία οδηγώντας ηλεκτρικά πατίνια, με τους νέους κανόνες να είναι ακόμα πιο αυστηροί.

Όπως μεταδίδει ο ANT1, υποχρεωτική είναι η χρήση εγκεκριμένου τύπου κράνους κατά την οδήγηση πατινιού, ενώ τα όρια ταχύτητας διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία.

Συγκεκριμένα για άτομα από 12 ετών, το όριο ταχύτητας ανέρχεται στα 6 χλμ/ώρα, ενώ για άτομα από 15 ετών και άνω, τα όρια ταχύτητας «φρενάρουν» στα 25 χλμ/ώρα. Παράλληλα, η κκυκλοφορία των οχημάτων αυτών περιορίζεται σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας των 50 χλμ/ώρα.

Ηλεκτρικά πατίνια: Αλκοτέστ και γερανός από το 2026

Για ορισμένες παραβάσεις το πρόστιμο θα αγγίζει τα 80 ευρώ, ενώ πλέον κανονικά θα ισχύουν για το νομικό πλαίσιο της μικροκινητικότητας τα όρια κατανάλωσης αλκοόλ, με τακτικά αλκοτέστ να γίνονται και σε οδηγούς πατινιών.

Όπως χαρακτηριστικά συνέβη σε περιστατικό προ ημερών μάλιστα, με μεθυσμένη αναβάτη πατινιού, το όχημα, όπως ισχύει με άλλα ΙΧ, δύναται να κατάσχεται επί τόπου με γερανό, κατόπιν διαπίστωσης παράβασης των ορίων κατανάλωσης.