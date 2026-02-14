Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4.780 κιλά ληγμένου κρέατος λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για Τσικνοπέμπτη

Σοβαρά προβλήματα θα μπορούσε να είχε προκαλέσει η κατανάλωση κρέατος στο Καπανδρίτι την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου,α ν οι αρχές δεν είχαν προσωρήσει στην κατάσχεσή του. Συγκεκριμένα, ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής, εντόπιδαν 4.780 κιλών ληγμένου κρέατος.

Το κρέας, κατασχέθηκε αμέσως και σύμφωνα με την ΕΡΤ, προοριζόταν για πώληση την Τσικνοπέμπτη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι «η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης» και προειδοποιώντας πως όποιος παρανομεί θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις. Ήδη έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση και την καταστροφή της κατασχεθείσας ποσότητας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Η κατάσχερση έγινε στα πλαίσια των γενικότερων ελέγχων στην Αττική, και πραγματοποιήθηκαν λόγω της αυξημένης κίνησης των ημερών, επεκτάθηκαν σε όλο το Λεκανοπέδιο και περιλάμβαναν αυτοψίες σε ψυκτικές αποθήκες, καταστήματα λιανικής και επιχειρήσεις εμπορίας κρεάτων. Βασικός στόχος της Περιφέρειας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, η πρόληψη φαινομένων αισχροκέρδειας και η αποτροπή διάθεσης προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας.

