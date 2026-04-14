Το Καραγκιόζης Γιούργια Φεστιβάλ επιστρέφει για 7η χρονιά στο Κύτταρο

Tο Καραγκιόζης Γιούργια Φεστιβάλ επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζοντας μια μουσική διαδρομή που ξεκίνησε το 2013 στον πεζόδρομό μας! Φέτος όμως έχουμε κι έναν λόγο παραπάνω να το γιορτάσουμε.



Το Καφενείο Καραγκιόζης, που βρίσκεται πίσω από το φεστιβάλ από την πρώτη μέρα, κλείνει 15 χρόνια ζωής. Δεκαπέντε χρόνια καφενείο, μουσικές, κουβέντες, μεζέδες, βραδιές, φιλίες και στιγμές που έδεσαν τον χώρο με τα Εξάρχεια. Για εμάς δεν είναι απλώς μια μουσική διοργάνωση, είναι προέκταση αυτής της πορείας.

Ένα ευχαριστώ σε όσους & όσες στάθηκαν, έπαιξαν, άκουσαν, χόρεψαν και δούλεψαν σε ότι τρελή ιδέα μπορεί να έχουμε!



Εδώ και επτά χρόνια, το φεστιβάλ φιλοξενεί μουσικούς και σχήματα από διαφορετικές διαδρομές, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο έκφρασης! Ένα φεστιβάλ που στήθηκε με αυθορμητισμό & αγάπη & θέλουμε να υπάρχει σταθερά και συλλογικά.

• 25 Απριλίου ‘26



Χειμερινοί Κολυμβητές



Αλέξανδρος Κτιστάκης



•26 Απριλίου ‘26



Εβρίτικη Ζυγιά



Φυστικί Σαλόνι



*Εισιτήρια hard copy από το καφενείο μας.

Ηλεκτρονικά μέσω https://cometogether.live/el/buytickets/4725



KYTTARO Live Club / ΚΥΤΤΑΡΟ (Ηπείρου & Αχαρνών)



Art work @barba.dee



Διοργάνωση Καραγκιόζης Καφενείο Εξάρχεια