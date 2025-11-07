Μενού

Καραμπόλα με 4 αυτοκίνητα στην Ποσειδώνος: «Παρέλυσε» το ρεύμα προς Γλυφάδα

Σφοδρή καραμπόλα σημειώθηκε στην Ποσειδώνος, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος.

καραμπολα πασειδωνος
Η καραμπόλα στην Ποσειδώνος | Orange Press
Μία καταστροφική καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 4 αυτοκίνητα, μεταξύ τους ένα ταξί, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (7/11) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, προκαλώντας κυκλοφιαριακή συμφόρηση.

Είναι άγνωστο από τι προκλήθηκε το σοβαρό τροχαίο, για το οποίο βρίσκονται εδώ κι ώρα δυνάμεις της αστυνομίας στο σημείο, ενώ τα οχήματα παραλαμβάνονται από γερανό.

Λόγω της σύγκρουσης που έλαβε χώρα στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, η μία λωρίδα έχει κλείσει, με μεγάλες καθυστερήσεεις να σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων, όπως καταγράφει το Orange Press Agency.

 

