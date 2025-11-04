Καραμπόλα στη Θεσσαλονίκη με τρία φορτηγά: Γέμισε ο δρόμος με ψωμιά!

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Στη μικρή καραμπόλα ενεπλάκησαν τρία φορτηγά με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Με την παρέμβαση της πυροσβεστικής άνοιξε η μία λωρίδα ενώ γίνονται προσπάθειες καθαρισμού του οδοστρώματος από ψωμιά που μετέφερε ένα από τα οχήματα και έπεσαν στον δρόμο.

Το ευτυχές είναι πως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός με μόνη συνέπεια την ταλαιπωρία των υπόλοιπων οδηγών.

