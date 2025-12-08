Έντονη κινητοποίηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καρδίτσα, έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πλήθος αγροτών και κτηνοτρόφων συγκεντρώθηκε, έπειτα από την έκκληση του Κώστα Τσιάρα μέσω τηλεοπτικής παρέμβασης, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις να απομακρύνουν τις κλούβες και να επιτρέψουν τη διαμαρτυρία.

Οι συγκεντρωμένοι άδειασαν ζωοτροφές και δεμάτια σανού στον δρόμο, ενώ παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους σε συνεργάτη του υπουργού.

Η κινητοποίηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση των συμμετεχόντων, οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς το μπλόκο στον Ε65, όπου συνεχίζονται οι αγροτικές δράσεις.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε αποκλείσει την πρόσβαση στο γραφείο, γεγονός που προκάλεσε ένταση. Ο ίδιος ο υπουργός ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος ώστε να εκφραστούν οι διαμαρτυρίες.

Η απόφαση για τον αποκλεισμό του γραφείου είχε ληφθεί την Κυριακή στη συνέλευση του μπλόκου Ε65, ως ένδειξη αντίδρασης στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η συμμετοχή αντιπροσωπείας στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Πέμπτη, στις 10 το πρωί.