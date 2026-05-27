Καρέ - καρέ καταδίωξη της αστυνομίας στο Μετρό του Ελληνικού - Έντρομοι οι επιβάτες

Καταδίωξη της ομάδας «Αριάδνη» μέσα στον σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας το πρωί της Τετάρτης 27/5 λίγο μετά τις 9:00.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι άντρες του σχεδίου «Αριάδνη» στο πλαίσιο των καθημερινών ελέγχων που πραγματοποιούν εντόπισαν αλλοδαπό άνδρα ο οποίος δεν έφερε τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

Ο άνδρας τράπηκε σε φυγή στον φόβο του ελέγχου και έτσι ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό μέσα στο μετρό με τους επιβάτες να παρακολουθούν έντρομοι ό,τι συνέβαινε.

Προσπαθώντας να διαφύγει, ο άνδρας προσπάθησε να ανέβει ανάποδα την κυλιόμενη σκάλα και έτσι οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν μεταξύ άλλων για απείθεια, αντίσταση και βία κατά υπαλλήλων και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού.