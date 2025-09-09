Καρολίνα Πελενδρίτου: «Ο οδηγός ταξί ζήτησε συγγνώμη» - Η παραολυμπιονίκης για το συμβάν με τον σκύλο

Η παραολυμπιονίκης, Καρολίνα Πελενδρίτου μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «ΤόΧουμε» για το περιστατικό με τον οδηγό ταξί που αρνήθηκε να την μεταφέρει στην προπόνησή της λόγω του σκύλου-οδηγού της.

Η αθλήτρια που έχασε σταδιακά την όρασή της, δηλώνει ότι έπειτα από την συζήτηση με τον οδηγό που αρνήθηκε την είσοδο της στο ταξί του επειδή ήταν μαζί με τον σκύλο-οδηγό της κάλεσε τα ραδιοταξί και στην συνέχεια ο άνδρας, μετά από επίπληξη, απολογήθηκε και δέχθηκε να την πάει στον προορισμό της.

«Ο οδηγός ταξί μου ζήτησε συγγνώμη και εκτέλεσε κανονικά την διαδρομή», δήλωσε η Καρολίνα Πελενδρίτου.

«Πήρα τηλέφωνο επιτόπου (τα Ραδιοταξί). Μπορούσα να βγάλω τις πινακίδες φωτογραφία αλλά δεν ήταν αυτή η πρόθεση μου, ούτε καταγγελία, ούτε να τιμωρηθεί, απλά ήθελα να του εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει», συμπληρώνει.

«Δεν είναι διευκόλυνση, είναι το αυτονόητο, είναι υποχρέωση» τόνισε η παραολυμπιονίκης για την μεταφορά των ατόμων με Αναπηρία στον προορισμό τους μαζι με τον σκύλο-οδηγό τους.

Εξάλλου, βάσει του Αντιρατσιστικού Νόμου , οι οδηγοί υποχρεούνται να επιβιβάσουν σκύλο οδηγό στο ταξί, δίχως παραπάνω κόμιστρο και βάζοντας τον σκύλο να καθίσει ακριβώς δίπλα στον άνθρωπο που συνοδεύει.

Η πρωταθλήτρια παραδέχεται πως έχει βιώσει ξανά παρόμοια περιστατικά σε ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης αλλά όχι σε μέσα μεταφοράς όπου ισχύει ο νόμος.

«Είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς συμπολίτες μας, που τυχαίνει να μην έχουν δημόσιο λόγο και να μην τα ακούμε», δήλωσε καταληκτικά η παραολυμπιονίκης καλώντας τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά να αναλάβει την ατομική του ευθύνη προκειμένου να εξαλειφθούν τέτοιες συμπεριφορές.

