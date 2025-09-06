Καρυστιανού: «Από εκείνη την ημέρα ζήσαμε ένα αδίστακτο κυβερνητικό σύστημα συγκάλυψης της αλήθειας»

Περισσότεροι από 10.000 διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη, με τη Μαρία Καρυστιανού να τοποθετείται.

«Εκείνη τη μαύρη μέρα, που κόπηκε αιφνίδια και μαρτυρικά το νήμα της ζωής των αγαπημένων μας, 57 ψυχών, έχουμε ζήσει όλοι μας ένα αδίστακτο κυβερνητικό σύστημα που με την ανοχή και τη συνδρομή επίορκων δικαστικών, έχει κάνει ατελείωτα εγκλήματα για τη συγκάλυψη της αλήθειες» είπε μεταξύ άλλων η κυρία Καρυστιανού.

«Έβγαλαν το χώμα για να σβήσουν τα ίχνη των χημικών και άμεσα και γρήγορα, σε ελάχιστες μέρες, τσιμέντωσαν τα πάντα. Δικαστικοί και εισαγγελείς συμμέτοχοι, δεν διαφύλαξαν τον χώρο του εγκλήματος. Άφησαν τους εκτελεστές της κυβέρνησης να αλωνίζουν πάνω στα οστά των παιδιών μας, με μόνο σκοπό να γίνει πολύ γρήγορα το μπάζωμα. Παράλληλα με το μπάζωμα, ο πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζήτησε αλλαγή ανακριτή» πρόσθεσε η Μαρία Καρυστιανού.

Μαρία Καρυστιανού: Όσα είπε για τα Τέμπη

«Το αναφαίρετο δικαίωμα για ασφαλή μετακίνηση με κάποιο δημόσιο μέσο είναι υποχρέωση του κράτους και έχει πληρωθεί με τους φόρους μας. Το ίδιο ισχύει και για το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη που ζει σε δημοκρατική χώρα, να βιώνει αληθινή δικαιοσύνη. Να είναι σίγουρος ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, χωρίς ξεπλύματα ευθυνών για πολιτικούς, που μέσα από την ασυλία θα ξεφεύγουν και θα συνεχίζουν τα εγκλήματα εναντίον όλων μας. Βγήκαμε στους δρόμους για να πούμε ότι η ασυλία και το ακαταδίωκτο είναι αντίθετα με την πραγματική δημοκρατία και μη συμβατά με τα θέλω της κοινωνίας.

Το θέμα των Τεμπών για τη δικαιοσύνη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που βρίσκεστε στο Σύνταγμα και στις πλατείες και όλου του κόσμου. Και μαζευτήκατε μαζί μας για να γίνουμε μία αγκαλιά, μία φωνή για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει.

Να σας ευχαριστήσω που καταλαβαίνετε ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν αφορά 56 οικογένειες, είναι πολλά πράγματα. Αφορά όμως όλη την κοινωνία, γιατί ο καθένας από μας που είμαστε στις πλατείες και στους δρόμους σήμερα, θα μπορούσε να είναι επιβάτης σε εκείνο το μοιραίο δρομολόγιο.

Πόσο μεγάλο είναι επιτέλους το μυστικό που όλοι γνωρίζουν και πόσο μεγάλα είναι τα κεφάλια που ακουμπάει; Σίγουρα, πολύ μεγάλα, ίσως τα μεγαλύτερα, για να έχει οργανωθεί μία συστηματική και επίμονη δράση συγκάλυψης. Με το αίμα των παιδιών μας, νωπό ακόμα, και τα οστά τους πεταμένα στα συντρίμμια, οι κυβερνήτες μας έφεραν άμεσα μπουλντόζες.

Συνεχίζουμε. Πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, με τη συμμετοχή, ευτυχώς για εμάς, του Βέλγου ειδικού πραγματογνώμονα. Κάνουν τα πάντα για να τον πείσουν, να μην μπει στο πόρισμα οι παράγραφοι που αναφέρουν, ότι η πυρόσφαιρα που όλοι είδαμε, προκλήθηκε από εύφλεκτο, άγνωστο καύσιμο. Αυτός, προς τιμήν του, ένας Βέλγος που δεν ενδίδει στις πιέσεις των διεφθαρμένων Ελλήνων, διαφυλάττει την αξιοπρέπεια και το κύρος του. Και έτσι το πόρισμα μένει ως έχει.

Να αναφερθώ στα αγαπημένα μας ουράνια παιδιά. Μάρθη μου, γίνατε αγαπημένα παιδιά όλης της Ελλάδας και εμείς όλοι, γίναμε η φωνή σας, γίναμε το όνειρο που δεν προλάβατε να ζήσετε, γίναμε η τελευταία ανάσα που πήρατε με δυσκολία. Και τα παιδιά όλων, έγιναν δικά μας παιδιά και όλοι έχουμε γίνει ένα, γιατί μόνο έτσι μπορείς να πας γρήγορα εκεί που θέλεις. Και εμείς οραματιζόμαστε μία όμορφη και ανεξάρτητη χώρα».