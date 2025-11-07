Καρυστιανού: «Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά»

Την κοινωνία τη νοιάζει να μάθει για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης και όχι για το αν θα κάνει κόμμα η ίδια, τόνισε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων «Τέμπη 2023» και μητέρα ενός εκ των 57 θυμάτων, της 20χρονης Μάρθης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Kontra Channel.

«Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή, η κοινωνία ζητάει να μάθει για τα σκάνδαλα» είπε η κ. Καρυστιανού και πρόσθεσε:

«Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά» είπε, τονίζοντας πως ενθαρρύνει «τη μεγαλειώδη κοινωνική αντίδραση. Αυτήν στηρίζω και την ενισχύω».

Η ίδια σημείωσε ότι δε γνώριζε τον κ. Καραχάλιο, ο οποίος της συστήθηκε από έναν κοινό γνωστό, και ότι δε γνώριζε πως ήταν σύμβουλος των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. «Δεν ξέρω λοιπόν γιατί θα ήθελε να βρεθεί μαζί μου» σχολίασε.

Η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι δέχεται καθημερινά χιλιάδες μηνύματα από πολίτες που της εκφράζουν την υποστήριξή τους και την ενθαρρύνουν στον αγώνα της, ζητώντας της να κατέβει στην πολιτική. Όπως είπε, τους απαντάει ότι «χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο. Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου».



Στο όνομα της μνήμης της, τόνισε, ελπίζει ότι η κοινωνική αντίδραση θα οδηγήσει σε κάθαρση.



Τέλος, αναφερόμενη στην προσπάθεια υπονόμευσης του έργου της, σημείωσε: «Φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και προσπαθούν να αποδομήσουν τον σκοπό μας. Δολοφονίες χαρακτήρων, συκοφαντίες, ψεύδη, εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθούν να με χτυπήσουν ακόμα και επαγγελματικά. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθειά μου να δικαιώσω το παιδί μου είναι ιερή και τίποτα δε με σταματάει».