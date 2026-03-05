Καρυστιανού: «Υπήρχε παράνομο φορτίο στην εμπορική» - Τι είπε για το νέο κόμμα

Αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων»στον Ant1 παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού. Η μητέρα της 19χρονης Μάρθης Ψαροπούλου που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών, μίλησε στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού για όλους και για όλα.

«Η Μάρθη με είχε πάρει τηλέφωνο περίπου στις 7 αλλά δεν το είχα σηκώσει γιατί εκείνη την ώρα εξέταζα ένα παιδάκι. Με ξαναπήρε περίπου στις 9 παρά, για να μου πει ότι το τρένο θα έχει μία μικρή καθυστέρηση. Με πήρε για να μου το πει επειδή συνήθως σε αυτά τα ταξίδια έκλεινε το κινητό της από μπαταρία και δεν ήθελε να ανησυχήσω όταν θα χτυπούσε το κουδούνι όταν θα επέστρεφε. Ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε» είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού και πρόσθεσε:

«Όταν γύρισα στο σπίτι από τη δουλειά έκατσα να διαβάσω ειδήσεις και είδα για το δυστύχημα στα Τέμπη. Νόμιζα ότι ήταν αφιέρωμα στο πολύνεκρο δυστύχημα με τους μαθητές από την Ημαθία. Μετά είδα ότι ήταν με τρένο και κοίταξα την ημερομηνία. Πρώτα πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και στη συνέχεια τον πατέρα της».

Στη συνέχεια η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε στο πως σχηματίστηκε η δικογραφία και για ακόμα μία φορά κατήγγειλε σωρεία εσκεμμένων παραλείψεων.

«Ότι και να φέρναμε στο φως ο ανακριτής το έκρυβε. Έτσι κι αλλιώς δεν εκανε και καμία έρευνα. Πήγαμε φωτογραφίες, βίντεο και άλλο υλικό και δεν υπάρχει τίποτα στη δικογραφία. Τα Τέμπη ήταν ένα διαχρονικό έγκλημα με πάρα πολλές ευθύνες σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι ένα έγκλημα οικονομικής απιστίας, ουσιαστικά, γιατί τα χρήματα υπήρχαν, οι εταιρείες που θα έπρεπε να κάνουν τα συστήματα ασφαλείας υπήρχαν, τα σχέδια υπήρχαν, όλα υπήρχαν. Το θέμα είναι η οικονομική απιστία. Το ότι έφαγαν τα χρήματα και βέβαια μετά προσπάθησαν να το συγκαλύψουν. Μία αποποίηση ευθυνών από το υπουργείο Μεταφορών, από την ΡΑΣ. Και βέβαια το τι γίνεται τόσα χρόνια με το λαθρεμπόριο καυσίμων ή οτιδήποτε άλλο λαθρεμπόριο που γίνεται παραδοσιακά πάρα πολλά χρόνια μέσω του σιδηροδρόμου» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού και στη συνέχεια μίλησε για το παράνομο φορτίο που κατά την ίδια δεδομένα υπήρχε στο εμπορικό τρένο.

«Υπήρχε παράνομο φορτίο στην εμπορική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το παράνομο υλικό αυτό που μετέφερε η αμαξοστοιχία είναι και αυτό που έκαψε τους ανθρώπους μας. Άνθρωποι της Hellenic Train απομάκρυναν με βαγονέτο στοιχεία από το σημείο. Υπάρχουν ντοκουμέντα που δείχνουν, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση, να μεταφέρουν πράγματα με βαγονέτο. Έκρυψαν τα στοιχεία, εξαφάνισαν τα βίντεο, απομάκρυναν στοιχεία γιατί; Επειδή ήθελαν κάτι να κρύψουν».

Επιπλέον, η κ. Καρυστιανού, αναφερόμενη στην επερχόμενη δίκη, σημείωσε: «Από την αρχή είπα ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη επειδή καλύπτει ανθρώπους σε υψηλές θέσεις και δη τους πολιτικούς. Επομένως από την αρχή ήξερα ότι ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος και άδικος» και συμπλήρωσε:

«Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε μία δίκη η οποία δεν έχει κατηγορητήριο για τον θάνατο της κόρης μου. Δεν υπάρχει ούτε ένας κατηγορούμενος για την πυρόσφαιρα. Απαγορεύουν τις εκταφές επειδή κάτι φοβούνται».

Παράλληλα, η μητέρα της 19χρονης Μάρθης επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό τονίζοντας: «Ο Μητσοτάκης έδωσε οδηγίες στον Ντογιάκο για το πώς θα γίνει η δικαστική διερεύνηση. Τη δεύτερη ημερα ο πρωθυπουργός είπε ότι όλα ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Πού το ήξερε ότι είναι ανθρώπινο λάθος»;

Τέλος, σε ότι αφορά τον υπό ίδρυση νέο πολιτικό φορέα, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως υπάρχουν πολλοί συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας που της συμπαραστέκονται αλλά ακόμα δεν έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στο κόμμα, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν και εκείνοι που διαφωνούν. Συμπλήρωσε επιπλέον πως στο κόμμα θα υπάρχουν νέα και άφθαρτα πρόσωπα, «μόνο οι καλύτεροι», όπως χαρακτηριστικά είπε, που θα έχουν τις γνώσεις για τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχολούνται.