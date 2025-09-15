Κάρυστος: Άνδρας χαράκωσε τη σύζυγό του στο πρόσπωπο

Χθες το απόγευμα σε οικισμό της Καρύστου σημειώθηκε νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όταν 49χρονη κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον 60χρονο σύζυγό της. Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 49χρονης, μετά από διαπληκτισμό ο σύζυγός της την χτύπησε με γροθιές, την τραβούσε με δύναμη και της σκίσε την μπλούζα. Στο αποκορύφωμα του καβγά, όπως είπε, πήρε δύο μαχαίρια από την κουζίνα και την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας εκδορές.

Ο δράστης αποχώρησε από το σημείο με το αυτοκίνητό του και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματικές βλάβες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η 49χρονη αρνήθηκε τη μεταφορά της σε δομή φιλοξενίας, αποδέχτηκε όμως την ενεργοποίηση της εφαρμογής panic button στο κινητό της. Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο φερόμενος δράστης.

Πηγή: Ertnews.gr