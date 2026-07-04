Καστελόριζο: Συνέλαβαν τον μοναδικό γιατρό του νησιού μετά από μήνυση - Είχε διαμαρτυρηθεί για τη στέγαση

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στο Καστελόριζο, όταν ο μοναδικός αγροτικός γιατρός του νησιού συνελήφθη, μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ο δήμαρχος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα», όλα ξεκίνησαν όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε βρεθεί στο Καστελόριζο για να αναλάβει τα καθήκοντά του περίπου έναν μήνα νωρίτερα, μίλησε δημόσια για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που, όπως κατήγγειλε, αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί.

Όπως έγινε γνωστό, αυτή η κίνηση οδήγησε στο να κατατεθεί μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση από τον δήμαρχο του νησιού. Βίντεο που ήρθε στο φως καταγράφει τον γιατρό να συλλαμβάνεται από τις αστυνομικές Αρχές του νησιού, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστο το περιστατικό, καθώς με νέα ανάρτηση του τόνισε πως δεν έχει καμία σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πρόκειται περί περιστατικού του αγροτικού γιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία.

«Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του Εθνικού Συστήματος Υγείας», έγραψε χαρακτηριστικά.