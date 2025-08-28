Καστοριά: Τραγωδία με δύο νεκρά 16χρονα παιδιά σε σφοδρό τροχαίο

Άλλη μία τραγωδία στην άσφαλτο εξελίχθηκε σήμερα (28/8) στην περιοχή της Κορησού Καστοριάς, όπου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή επιβατικού οχήματος.
Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία όμως ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απελευθερώσουν τους επιβάτες από το όχημα.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο παραμένουν άγνωστες, ενώ τα αρμόδια όργανα αναλαμβάνουν την διερεύνηση των αιτίων.
Πηγή: emakedonia
