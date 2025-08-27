Μέθανα: Διέγνωσαν ΑμεΑ με ίλιγγο ενώ είχε πάθει εγκεφαλικό - «Τον πέταξαν σαν σκουπίδι»

Νέα καταγγελία ήρθε σήμερα (27/08) στο Υπουργείο Υγείας η οποία κάνει λόγο για λανθασμένη διάγνωση σε άτομο με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, κάτοικος της περιοχής Τροιζηνίας Μεθάνων καταγγέλει υποστελέχωση του κέντρου, κακή συμπεριφορά προσωπικού και σοβαρές δυσλειτουργίες. Η καταγγελία αναφέρει ότι νεαρός με αναπηρία, με διπλό εγκεφαλικό διαγνώστηκε με ίλιγγο από το κέντρο υγείας Γαλατά, ένα μήνα πριν.

Μάλιστα, οι γιατροί του έδωσαν μόνο ένα ηρεμιστικό και του είπαν να πάει στο Άργος.

Φανερά συγχυσμένη η αδελφή του αγοριού μίλησε στον τηλεοπτικό αέρα αναφέρωντας μεταξύ άλλων: «Ζήτησε βοήθεια. Τον έδιωξαν χωρίς παρακολούθηση. Τους είπα να τον κρατήσουν μέχρι να έρθω για να τον πάω σε νοσοκομείο και γιατρός απάντησε ότι δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο αλλά σε ιδιωτικό γιατρό».

Στη συνέχεια, η γυναίκα κατήγγειλε ότι δεν κράτησαν τον αδελφό της και ότι ήθελαν να του κάνουν ηρεμιστική ένεση και να τον στείλουν μόνο οδηγώντας στο Άργος ή στο Ναύπλιο.

Η αδελφή του ξέσπώντας σε κλάματα δήλωσε επίσης ότι: «Υπήρχαν ασθενοφόρα στο κέντρο υγείας του Γαλατά και τον Φάνη τον πέταξαν σαν σκουπίδι».

Ο νεαρός τελικά, νοσηλεύτηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, που διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ από το σπίτι της αδελφής του σε λιπόθυμη κατάσταση, όπου και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί διπλό εγκεφαλικό.