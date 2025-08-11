Μια σοβαρή καταγγελία για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήρθε στο φως από τον πατέρα ενός 5,5 ετών παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Όπως αναφέρει, μετά από τραυματισμό στα δόντια του παιδιού, η οικογένεια αναγκάστηκε να επισκεφτεί πολλά νοσοκομεία, καθώς κανένα δεν ανέλαβε να αντιμετωπίσει το περιστατικό, με αποτέλεσμα να βιώσουν μια εξαντλητική και ψυχοφθόρα ταλαιπωρία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Αρχικά, η οικογένεια μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, το προσωπικό αρνήθηκε να το εξετάσει, δηλώνοντας αναρμοδιότητα.

Επόμενος σταθμός ήταν το νοσοκομείο του Ρίου, όπου η επικοινωνία με γναθοχειρουργό δεν οδήγησε σε αποτέλεσμα, αφού -όπως αναφέρεται- η γιατρός αρνήθηκε να προσέλθει, χωρίς να δώσει επαρκή εξήγηση.

Χωρίς ιατρική βοήθεια, η οικογένεια ταξίδεψε προς την Αθήνα. Στις 4 τα ξημερώματα έφτασαν στο Παίδων «Π. & Αγλαΐα Κυριακού», όπου ΩΡΛ γιατρός εξέτασε το παιδί και συνέστησε επίσκεψη σε παιδο-οδοντίατρο στο διπλανό νοσοκομείο «Αγία Σοφία» μετά τις 8 π.μ. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της αγωνίας των γονιών, πήγαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου επίσης δεν υπήρξε βοήθεια, καθώς δεν υπήρχε παιδο-οδοντίατρος.

Επιστρέφοντας στο «Αγία Σοφία», ενημερώθηκαν εκ νέου πως δεν υπήρχε διαθέσιμος ειδικός. Ο πατέρας περιέγραψε πως μια γιατρός ζήτησε συγγνώμη για την υποστελέχωση και την αδυναμία αντιμετώπισης του περιστατικού, λέγοντας πως η ειδικότητά της δεν καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις.

Η τελευταία προσπάθεια έγινε στον «Ευαγγελισμό». Όπως περιγράφει ο πατέρας, παρά την έκκληση για βοήθεια, ο οδοντίατρος αρνήθηκε να εξετάσει το παιδί και παρέδωσε γραπτή δήλωση για την αδυναμία παρέμβασης. Ο πατέρας, απογοητευμένος, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος ζητώντας να επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα υπηρεσίας. Δεν υπήρξε όμως νομική παρέμβαση, καθώς, όπως του είπαν, δεν υπήρχε ποινικό αδίκημα.

Τελικά, όπως ανέφερε ο ίδιος, η απάντηση από την αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας ήταν κοινή: «Περιμένετε να ξημερώσει η Δευτέρα και πηγαίνετε στο Παίδων Πεντέλης, όπου υπάρχει παιδο-οδοντίατρος».

Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας

Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού, υποστηρίζοντας ότι ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Στις 2/8/2025 το παιδί προσήλθε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου εξετάστηκε από ειδικευόμενη χειρουργό και παραπέμφθηκε στο Καραμανδάνειο. Η οικογένεια, ωστόσο, επέλεξε να μεταβεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παιδίατρος εκτίμησε την κατάσταση και η γναθοχειρουργός παρείχε τηλεφωνικές οδηγίες, καθώς δεν εφημέρευε. Δεν κρίθηκε επείγον περιστατικό.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Αυγούστου, το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων «Π. & Αγλαΐα Κυριακού» και εξετάστηκε από ΩΡΛ. Η διάγνωση αφορούσε μικρές κακώσεις στη στοματική κοιλότητα και δεν θεωρήθηκε αναγκαία η παρέμβαση.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, οι γονείς πήγαν στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου τους ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχε εφημερεύων οδοντίατρος. Η ΩΡΛ εκτίμησε και πάλι την κατάσταση, χωρίς να εντοπιστεί σοβαρό πρόβλημα.

Την ίδια μέρα στις 20:30, το νοσοκομείο επικοινώνησε με την οικογένεια και έκλεισε ραντεβού για τις 4/8/2025 στο Παίδων Πεντέλης.

Το Υπουργείο Υγείας τόνισε πως παρακολουθεί στενά το ζήτημα και διαβεβαίωσε ότι όλες οι ενέργειες έγιναν με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.