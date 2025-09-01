Καταγγελία ΚΕΕΡΦΑ για Ασπρόπυργο: Επίθεση σε βάρος μετανάστη που ζητούσε τα δεδουλευμένα του

Σε μία σοβαρή καταγγελία περί ρατσιστικής βίας προχώρησε η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η Ενότητα», αναφέροντας ότι ένα μετανάστης στον Ασπρόπυργο, το Σάββατο έξω από το σπίτι του, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, επειδή ζήτησε τα δεδουλευμένα του.

Όπως αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ, ο μετανάστης Ραφίκ Μοχάμεντ δέχτηκε επίθεση με σιδηρολοστό από άτομο που εμφανίστηκε ως φίλος του εργοδότη του, καθώς είχε «απαιτήσει» να του καταβληθούν τα δεδουλευμένα από τη δουλειά του, την ώρα που ο εργοδότης του το αρνούνταν.

«Ακολούθησαν πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και στη συνέχεια με τον σιδηρολοστό. Όταν έφτασε η Αστυνομία, ο Ραφίκ υπέδειξε τον σιδηρολοστό με τον οποίο χτυπήθηκε στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματος του. Η Αστυνομία προσήγαγε στο ΑΤ τον Ραφίκ μέσα στα αίματα και τον γιό του μαζί με τον δράστη. Η κατάληξη είναι η σύλληψη και η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος των μεταναστών. Δεν δόθηκε ακόμη ενημέρωση στη δικηγόρο των θυμάτων για τις κατηγορίες» καταγγέλλει, επίσης, η ΚΕΕΡΦΑ για το συμβάν ρατσιστικής βίας στον Ασπρόπυργο.

Η καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ για τον Ασπρόπυργο

«Το Σάββατο 30 Αυγούστου, έξω από το σπίτι του, περίπου στις 7μμ, ο μετανάστης εργάτης Ραφίκ Μοχάμεντ δέχτηκε επίθεση με σιδηρολοστό από άτομο που εμφανίστηκε ως φίλος του εργοδότη του. Ο Ραφίκ που εργάζεται σε συνεργείο καθαρισμού εξατμίσεων είχε απαιτήσει να του καταβληθούν τα δεδουλευμένα από την δουλειά του. Ο εργοδότης του αρνήθηκε να τα καταβάλει. Δούλευε για δύο χρόνια με εννιάμισι ώρες καθημερινά και 30 ευρώ μεροκάματο! Τους χρωστούσε δώρα και τις υπερωρίες.

Το επόμενο βήμα ήταν η εμφάνιση του “φίλου” με την τραμπούκικη ρατσιστική επίθεση. Άρχισε να φωνάζει κατά του Ραφίκ και τους αντιλήφθηκαν οι συγκάτοικοι του που αναφέρουν τον παρακάτω διάλογο:

Δράστης: “Μαλάκα Πακιστανέ, γιατί ζητάς τα λεφτά από το φίλο μου; Να φύγεις. Να πας στη χώρα σου.”

Ραφίκ: “Εσύ ποιος είσαι; Τι πρόβλημα έχεις εσύ με εμένα; Είναι δικό μου θέμα τι ζητώ από τον εργοδότη μου. Γιατί ρωτάς εσύ;” Ακολούθησαν πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και στη συνέχεια με τον σιδηρολοστό.

Όταν έφτασε η Αστυνομία, ο Ραφίκ υπέδειξε τον σιδηρολοστό με τον οποίο χτυπήθηκε στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματος του. Η Αστυνομία προσήγαγε στο ΑΤ τον Ραφίκ μέσα στα αίματα και τον γιό του μαζί με το δράστη.

Η κατάληξη είναι η σύλληψη και η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος των μεταναστών. Δε δόθηκε ακόμη ενημέρωση στη δικηγόρο των θυμάτων για τις κατηγορίες.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η κυβέρνηση δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον για τους μετανάστες εργάτες με το νέο ρατσιστικό νομοσχέδιο του Πλεύρη για να επιβάλει εργασιακές συνθήκες τύπου Μανωλάδας και άγριας εκμετάλλευσης με τους εργάτες χωρίς δικαιώματα.

Αυτό αποθρασύνει την εργοδοσία να προχωρά σε τραμπούκικες ενέργειες. Μόλις πριν λίγες μέρες μετανάστης εργάτης της Ζώνης Περάματος εξαναγκάστηκε να δουλέψει χωρίς τη θέληση του, με απειλές σε βάρος της ζωής του σε καράβι ανοιχτά του Γυθείου.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του μετανάστη εργάτη και του γιου του.

Καμία συγκάλυψη της εγκληματικής ρατσιστικής βίας που του ασκήθηκε για λογαριασμό του εργοδότη του.

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο την Τρίτη 2 Σεπτέμβρη, στις 7μμ, στο Σύνταγμα κατά του ρατσιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης που την ίδια μέρα μπαίνει στην ολομέλεια της Βουλής».