Τέμπη: Με λουλούδια και κεριά οι πολίτες στο σημείο της τραγωδίας

Συγκεντρώσεις σε πάνω από 80 περιοχές, πραγματοποιούνται σήμερα, για την τρίτη, «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.
Στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη από νωρίς συρρέουν κατά δεκάδες οι πολίτες, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο και τα αναμνηστικά και αφήνουν ένα λουλούδι και ανάβουν ένα κερί.
Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:
Στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο στο σημείο το τρισάγιο από τις οικογένειες των θυμάτων.
Δείτε το ντοκιμαντέρ του Reader για την 3η επέτειο των Τεμπών
