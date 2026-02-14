Αποκολλήθηκε πελώριος βράχος και απειλεί σπίτια στο Κατάκολο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία και ειδικότερα στο Κατάκολο καθώς ένας βράχος περίπου 40 τόνων αποκολλήθηκε από το βουνό και απειλεί κατοικίες. Αυτή τη στιγμή, μοναδικός σύμμαχος των κατοίκων είναι μία ελιά που τον συγκρατεί.



Ο βράχος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο, στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου, ενώ παραμένει ασταθής, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ilialive.gr.

Η περιφέρεια έχει δώσει εντολή να απομακρυνθούν, προληπτικά, δέκα οικογένειες από τα σπίτια τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική τους ακεραιότητα.

«Είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίπτωση, γιατί είναι πρωτόγνωρα τα νερά που πέφτουν. Η Πολιτική Προστασία, η Περιφέρεια και όλοι οι κάτοικοι είναι επί ποδός. Έχουν εκκενωθεί 10 σπίτια, είναι ένας βράχος όπου είναι και στρογγυλός και αν ξεφύγει θα κυλήσει μέχρι τη θάλασσα. Δεν ξέρουμε αν πέσει και προς τα πού θα πάει. Υπάρχει κίνδυνος να διαλύσει το σούπερ μάρκετ ή το λιμεναρχείο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γίνονται προσπάθειες να συγκρατηθεί στο σημείο και να μην πέσει. Υπάρχουν και άλλες ζημιές, με πτώση δέντρου πάνω σε σπίτι στην Αλκιώνα» επεσήμανε ο πρόεδρος της κοινότητας Κατακόλου Φραγκίσκος Κολόσακας, μιλώντας στο τοπικό μέσο.

«Γύρω στις 10.00 το πρωί είδα ότι έχει μετακινηθεί ο βράχος, το σπίτι μου είναι ακριβώς κάτω από τον βράχο. Φύγαμε όλοι από το σπίτι, η γυναίκα μου τα παιδιά. Φοβόμαστε πλέον να μείνουμε εδώ» σημείωσε, με τη σειρά του κάτοικος.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου Βασίλης Παναγόπουλος, ζήτησε την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.