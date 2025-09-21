Καταρρέει ο αντικυκλώνας, έρχονται πρωτοβρόχια: Μέχρι τότε μπόλικος ήλιος και εξασθένηση ανέμων

Επιτέλους... βροχούλα. Ο αντικυκλώνας καταρρέει και τα πρωτοβρόχια έρχονται, όπως μας πληροφορεί ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στα social media.

«Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας» αναφέρει για να συμπληρώσει:

«Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό (αντικυκλώνας) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε, θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν (περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασια να ξεπερνα τους 30 βαθμούς σε πεδινες περιοχές».

Σημειώνει δε: Για ένταση βροχοπτώσεων , περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους».

Αίθριος ο καιρός τη Δευτέρα (22/9)

Την Δευτέρα (22/9) προβλέπονται καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς οι άνεμοι θα είναι αρκετά εξασθενημένοι συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες και η θερμοκρασία θα κρατηθεί κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές.

Η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετό ήλιο, ενώ λίγες παροδικές νεφώσεις αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στο βόρειο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Από το μεσημέρι όμως η παροδική συννεφιά θα διαλυθεί στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 27-29 στα βόρεια, 30-31 στα ανατολικά ηπειρωτικά και έως 33 τοπικά στη δυτική Ελλάδα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσουν τους 27-31 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ. Και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι, και στη συνέχεια θα υποχωρήσουν.

Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, αλλά από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε να εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι βόρειοι στο Θερμαϊκό 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε ασθενείς νοτιάδες.

Ο καιρός Τρίτη και Τετάρτη

Την Τρίτη αναμένονται καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, και διάσπαρτες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα διατηρηθεί λίγο σε λίγο υψηλότερες από τις αναμενόμενες για την εποχή τιμές.

Θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημέρι τους 30-32 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη 2-4 μποφόρ.

Την Τετάρτη θα επικρατήσει αίθριος καιρός με αρκετή λιακάδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το μεσημέρι όμως στα δυτικά και βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 31-32 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 29 οι μέγιστες τιμές στη νησιωτική χώρα. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 2-4 μποφόρ, και στο Ιόνιο και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ.