Κατερίνη: Άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από υδραυλική πόρτα φορτηγού

Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου στην Κατερίνη, όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι.
Σύμφωνα με το thestival.gr, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 10:00, καθώς ο άνδρας -πιθανότατα μεταφορέας- βρισκόταν πάνω στην υδραυλική πόρτα φορτηγού και πραγματοποιούσε εργασίες εκφόρτωσης.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας έπεσε από την πόρτα και χτύπησε στο κεφάλι και στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.
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