Κατερίνη: Η πόλη που ενώνει τον Όλυμπο με τη θάλασσα

Εκεί που οι μύθοι συναντούν την καταπράσινη φύση και εκεί που η θάλασσα απλώνεται στη σκιά του βουνού, η Κατερίνη είναι μια ξεχωριστή πόλη με πλούσια ιστορία που προσφέρει πολλές εμπειρίες στον ταξιδιώτη.

Χτισμένη στη σκιά του Ολύμπου, η πρωτεύουσα της Πιερίας βρίσκεται σε προνομιακή θέση δίπλα στον Θερμαϊκό κόλπο, συνδυάζοντας την άνεση και τη ζωντάνια της πόλης με την εγγύτητα σε πανέμορφες παραλίες, σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και γραφικά χωριά.

Είτε την επισκεφθείτε για χαλάρωση είτε για εξερεύνηση, η Κατερίνη και η γύρω περιοχή έχουν πολλά να σας προσφέρουν.

