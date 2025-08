«Κάτι βρωμάει εδώ»: Τα πιο ακραία σχόλια στο τελευταίο video του συλληφθέντα αστυνομικού TikToker

Πριν εμφανιστεί ο Tiktoker-αστυνομικός-επαγγελματίας «καλό παιδί» που συνελήφθη τελικά για διακίνηση ναρκωτικών, είχαμε ανάγκη να πιστέψουμε στο καλό. Γιατί όλοι έχουμε δει αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές με μπάτσους που θέλουν να κάνουν το καλό, να ξεβρομίσουν αυτή τη «σάπια κοινωνία» και να μας βοηθήσουν να δούμε μια χαραμάδα φωτός.

Από τον χετταίο Θεόφιλο Βανδώρο του «Τμήματος Ηθών» που είχε στο πλευρό του τον Πάνο Μιχαλόπουλο (τρομερά αστείες οι σκηνές που «κόβει μαχαίρι» τα ναρκωτικά) κα τον Απόστολο Γκλέτσο, μέχρι τον Τζέηκ Περάλτα του "Brooklyn Nine-Nine" που έβαζε τους ύποπτους εγκληματίες να τραγουδήσουν "I Want It That Way" από Backstreet Boys, γιατί μπορούσε.

Όλοι θέλαμε να πιστέψουμε πως υπάρχει εκεί έξω ένας υπερασπιστής της δικαιοσύνης, με σωματοδομή Ράμπο, ψυχοσύνθεση Αρκουδάκι του Casoline και πλήρη ανιδιοτέλεια.

Όμως η πραγματικότητα συνήθως είναι αρκετά πιο κυνική από τις ποπ φαντασιώσεις μας. Ο TikToker που έκανε αγαθοεργίες με αστυνομική περιβολή βρίσκεται στη φυλακή και το κοινό του στο TikTok βρίσκεται σε σοκ. Συλλέξαμε παρακάτω μερικά σχόλια από το τελευταίο video στον λογαριασμό του, που δείχνουν τις θεωρίες συνομωσίας, την άρνηση αποδοχής της πραγματικότητας ή και την πλήρη συμφιλίωση με αυτή.

Αυτοί που τρολάρουν

(@Margeo10) «κουκλεεεε πες αλεύρι ο Κορυδαλλός σε γυρευει»

(@Alexis Elk)

«Τα καλλυντικά είναι στοιβαγμένα σε γραμμές;»

Αυτοί που έχουν στοιχηματίσει σε συγκεκριμένη θεωρία

(@St@m21r)

«Όταν ένας πρώην αστυνομικός, που είχε υπηρετήσει στην Άμεση Δράση και γνώριζε πολύ καλά πώς λειτουργεί το σύστημα, βρίσκεται με πάνω από 150 γραμμάρια κοκαΐνης, αναβολικά, ζυγαριές ακριβείας, και φυσίγγια, δεν μιλάμε για κάποιον που “του τη στήσανε”. Μιλάμε για κάποιον που ήξερε πολύ καλά τι έκανε».

(@Κύριος Πατάτας)

«Τον είχανε στην μπούκα επειδή μιλούσε πολύ και ενοχλούσε , μεγάλη πιθανότητα να του την στήσανε την δουλειά»

(@σοφίαπετρούλα)

«ρε πραγματικά το πιστεύετε αυτό???Του το φύτεψαν γιατί μιλάει πολύ, εδώ ρίχνουν κυβερνήσεις στο παλικάρι εδώ θα κολλούσαν???Μιλάει βλέπετε πολύ κ δεν αρέσει αυτά που λέει!!»

(@Chrism)

«Όσοι λέτε καλή φύλακα και κοιτα να δεις τελικά τι άνθρωπος είναι είστε μεγάλα πρόβατα ο τύπος απλά μίλησε περισσότερο από ότι μπόρεσε να μασήσει και τον βγάζουν από την μέση τέλος της ιστορίας»

Αυτοί που μας τα εξηγούν ωραία

(@λάμπροςγαβρήλος)

«Η συλληψη του συγκεκριμενου influencer "αστυνομικου" αποδεικνυει περιτρανα τη δυναμη των social media που εχουν την ικανοτητα να παραπλανουν τον απλο λαο, τα απαιδευτα ατομα. Θεοποιουνται τυχαρπαστα ανθρωπακια που προβαλλονται ως Μεσσιες. Αποκτουν χιλιαδες ακολουθους, οι οποιοι χωρις κριτικη ικανοτητα παρασυρονται απο ωραιοποιημενες φανφαρες και μεγαλοστομιες. Ο συγκεκριμενος "αστυνομικος" ειχε κηρυξει ανενδοτο αγωνα κατα της διαφθορας, κατα των κοινωνικων αδικιων και ανισοτητων και τελικα αποδειχθηκε οτι αποτελει και ο ιδιος μερος αυτου του σαθρου συστηματος. Αραγε, τι εχουν να πουν ολοι οι φανατικοι υποστηρικτες του; Θα κανουν καποια αυτοκριτικη ή θα στραφουν σε αλλους Μεσσιες, για να τους αποθεωσουν; Υπαρχουν πολλοι στην ουρα αναμονης...απο τον Κασιδιαρη μεχρι τον Βελοπουλο. Δυστυχως, οι δημαγωγοι ανεκαθεν ευδοκιμουν σε κοινωνιες με ατομα χαμηλου μορφωτικου επιπεδου»



(@lefteris)

«Με 900€ τον μήνα δεν παίρνεις μηχανή με 30.000€ πόσο μάλιστα πρώην αστυνομικού κάτι βρωμάει εδώ μάλλον αλήθεια είναι αυτά που λένε»

(@TheAnnoyingGuy)

«Παιδιά εκτός από την κόκα που του φυτέψανε, του φυτέψανε και την αστυνομική ταυτότητα για την οποία διαβαζω είχε δηλώσει ο ιδιος απώλεια 😉😉😉 . Δεν ξέρω τι έκανε, αλλά με το χιλιάρικο της αστυνομίας δεν κάνεις τη ζωή που ήθελε ο Βαγγέλης»