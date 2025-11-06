«Κάτι έγινε με το κλειδί»: Τρένο προς Λάρισα κινήθηκε σε λάθος γραμμή για αρκετά χιλιόμετρα

Σοβαρές καταγγελίες επιβατών φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο προαστιακός συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα (αναχώρηση 17:30) κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξόδου, προτού ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική του πορεία.

«Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να απάντησε υπάλληλος του τρένου σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών.

Αν το τρένο είχε βρεθεί αντιμέτωπο με άλλο συρμό στην ίδια γραμμή, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τραγικές. Το περιστατικό, που σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύει με οδυνηρό τρόπο ότι τα ζητήματα ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένουν ανοιχτά.

Επιβάτες κατήγγειλαν ακόμη ότι αρκετοί σταθμοί της διαδρομής ήταν σκοτεινοί και χωρίς προσωπικό, γεγονός που ενίσχυσε το αίσθημα ανασφάλειας. Μια γυναίκα φέρεται να αποχώρησε από τον σταθμό, καθώς φοβήθηκε να περιμένει μέσα στο σκοτάδι, ενώ άλλη επιβάτιδα ανέφερε ότι σε πρωινό δρομολόγιο Αθήνα–Λάρισα, οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση.

Τα περιστατικά αυτά δείχνουν ότι, παρά το σοκ και τις υποσχέσεις που ακολούθησαν την τραγωδία στα Τέμπη, το σιδηροδρομικό δίκτυο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, συντονισμό και μέτρα ασφαλείας.