Κατολισθήσεις στην Αρχαία Ολυμπία: Σπίτια σε κίνδυνο μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις

Έντονα κατολισθητικά φαινόμενα πλήττουν τις τελευταίες ώρες την Αρχαία Ολυμπία, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές αστάθειες στο έδαφος, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κατοικίες.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) κατέρρευσε η μάντρα σπιτιού, όταν μεγάλος όγκος νερού κατέβηκε από το βουνό, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Το οίκημα, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια Ευτυχία Φωτιάδη, που μίλησε στο ΕΡΤnews, έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

«Το πρωί που έφυγα για τη δουλειά είδα πως η μάντρα που κρατάει το βουνό είχε κοπεί στα δύο. Θορυβήθηκα, πήγα στην πυροσβεστική και προσπάθησα να βρω κάποιον από την Πολιτική Προστασία, αλλά δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη», ανέφερε.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 2 το μεσημέρι, γείτονας την ειδοποίησε ότι ακούγονται θόρυβοι και ότι η μάντρα και το υπόστεγο κινδυνεύουν να πέσουν.

«Έφυγα από τη δουλειά, ήρθα σπίτι και είδα ότι η μάντρα είχε ανοίξει τελείως, το υπόστεγο είχε πάρει κλίση και μέσα σε 40 λεπτά η μάντρα κατέρρευσε», είπε, εκφράζοντας τον φόβο ότι «όλο το βουνό θα έρθει κάτω», καθώς το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε παρατηρήσει ρωγμές στο σπίτι και ήδη από τον Σεπτέμβριο είχε ζητήσει με email στην Αρχαιολογία άδεια για να κατασκευάσει νέα μάντρα, λόγω κινδύνου πλημμύρας και πυρκαγιάς. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι η περιοχή αποτελεί αρχαιολογική ζώνη και δεν επιτρέπονται εργασίες.

Οι αρχές τής συνέστησαν να απομακρυνθεί από το σπίτι για 4-5 ημέρες, μέχρι να εκτονωθεί το φαινόμενο. Η ζημιά στο οίκημα είναι μεγάλη, ενώ οι θόρυβοι, τα τριξίματα και τα αντικείμενα που πέφτουν δείχνουν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί τις επόμενες ώρες.