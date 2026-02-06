Κατολίσθηση στην Μυρσίνη Πρέβεζας: Μεγάλος κίνδυνος για σπίτια και δρόμους

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει στην Πρέβεζα, και κυρίως στις Δημοτικές Ενότητες Ζαλόγγου και Λούρου, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών. Το πιο ανησυχητικό φαινόμενο καταγράφεται στο χωριό Μυρσίνη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη κατολίσθηση και καθίζηση του εδάφους, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικίες της περιοχής.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για μία εξοχική κατοικία, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ ο Δήμος Πρέβεζας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς σε περίπτωση επέκτασής του ενδέχεται να απαιτηθεί προληπτική εκκένωση και άλλων σπιτιών.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος ανέφερε ότι η ολίσθηση επηρεάζει τόσο το οδικό δίκτυο όσο και κατοικίες, επισημαίνοντας πως μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, ο κίνδυνος για ένα σπίτι κρίνεται άμεσος. Όπως τόνισε, κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή ειδικών γεωλόγων και του ΙΓΜΕ, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο και να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr οι κατοικίες της περιοχής παραμένουν κατοικήσιμες και διαθέτουν ενεργά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ωστόσο πραγματοποιείται άμεση αυτοψία και στις υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες κλίσεις σε κολόνες.

Προβλήματα σημειώνονται και στο εθνικό οδικό δίκτυο Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας, στην περιοχή Καστροζικιά–Ριζά, όπου συνεχείς κατολισθήσεις καθιστούν αναγκαίες τις παρεμβάσεις μηχανημάτων για τη διατήρηση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, σοβαρά φαινόμενα καθιζήσεων και κατολισθήσεων καταγράφονται και στον Μύτικα, κοντά στο νέο λιμάνι.

Ο Δήμος Πρέβεζας έχει ήδη καταγράψει όλα τα προβληματικά σημεία και έχει υποβάλει αιτήματα χρηματοδότησης προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υποδομών, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τις 800.000 ευρώ, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος, το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτείται διαρκής επιφυλακή και συνεργασία με ειδικούς και την Πολιτική Προστασία, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν νέοι κίνδυνοι.