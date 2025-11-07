Κατσιπόδι, Μαγκουφάνα, Κακοσάλεσι: Ξέρεις πώς λέγονταν αρχικά 20 πασίγνωστοι δήμοι της Αττικής;

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει, ιδιαίτερα από ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία, να λένε διάφορες περιοχές της Αθήνας με ένα άλλο, διαφορετικό όνομα, από αυτό που ισχύει. Άλλες φορές πάλι μπορεί να εντοπίσουμε περιοχές, που να αναγράφονται με άλλο όνομα εντελώς διαφορετικό.
Στην πραγματικότητα τα «περίεργα» αυτά ονόματα δεν είναι άλλο από τις παλιές ονομασίες των άλλοτε οικισμών και νυν δήμων της Αττικής, γύρω από την Αθήνα. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μέχρι, ακόμη, και τη Μεταπολίτευση, πολλές περιοχές -που κατά τη διάρκεια των χρόνων μεγάλωσαν και επεκτάθηκαν- άλλα ονομασία.
Μάλιστα κάποιες φορές αυτό συνέβη για περισσότερο από μία φορά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ζεφύρι (που από το 2010 ανήκει στον Δήμο Φυλής). Η πόλη αρχικά ονομαζόταν Ζωφριά (ο θρύλος αναφέρει πως υπήρχε εκεί πηγάδι για τα ζώα), αλλά τον Δεκέμβριο του 1963 μετονομάστηκε επίσημα σε «Βασίλισσα Φρειδερίκη»! Αυτή η ονομασία, ωστόσο, δεν διατηρήθηκε για πολύ καθώς το 1967 άλλαξε και πάλι όνομα, σε «Ζεφύριον».
Πέρα από τους Δήμους, που αρχικά βέβαια ήταν απλώς οικισμοί, υπάρχουν και περιοχές μέσα στην Αθήνα που κάποτε ονομάζονταν διαφορετικά. Για παράδειγμα, το τμήμα μεταξύ του Παναθηναϊκού Σταδίου και του Παγκρατίου, λεγόταν Βατραχονήσι ή στον Λυκαβηττό υπήρχε ο Βοϊδοπνίχτης, από τον χείμαρρο που κατέβαινε τον λόφο. Αυτό όμως είναι μία άλλη αφορμή για αφιέρωμα.
Δήμοι της Αττικής που άλλαξαν όνομα
Με τη βοήθεια των στοιχείων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εντοπίσαμε 20 μεγάλους Δήμους της Αττικής, που αρχικά ονομάζονταν διαφορετικά. Αξίζει να σημειωθεί πως υπολογίζεται ότι από το 1831 μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4.981 μετονομασίες οικισμών, χωριών και πόλεων σε όλη την Ελλάδα!
Παλαιά Ονομασία
Νέα Ονομασία
Έτος Αλλαγής
Καλύβια Χασιάς
Ασπρόπυργος
1899
Χαρβάτι
Παλλήνη
1905
Χασιά
Φυλή
1915
Λιόπεσι
Παιανία
1915
Νέα Σφαγεία
Ταύρος
1936
Νέα Αλεξάνδρεια
Φιλοθέη
1936
Νέα Κοκκινιά
Νίκαια
1940
Ευρυάλη
Γλυφάδα
1945
Ρωσσοχώριον
Δροσιά
1947
Κατσιπόδι
Δάφνη
1951
Μαγκουφάνα
Πεύκη
1960
Σάλεσι/Κακοσάλεσι
Αυλών
1927
Κουκουβάουνες
Μεταμόρφωση
1957
Βουρλοπόταμος
Αμφιθέα
1940
Μενίδι
Αχαρναί
1915
Κιούρκα
Αφίδναι
1919
Κοπανάς
Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
1933
Αυλών
Ανθούσα
1963
Μπραχάμι
Άγιος Δημήτριος
1928
Τιπάρηνος
Σπέτσες
1834
