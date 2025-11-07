Μενού

Κατσιπόδι, Μαγκουφάνα, Κακοσάλεσι: Ξέρεις πώς λέγονταν αρχικά 20 πασίγνωστοι δήμοι της Αττικής;

Πώς ονομάζονταν αρχικά 20 μεγάλοι Δήμοι της Αττικής και πότε μετονομάστηκαν.

spiros vasileiou
Σπύρος Βασιλείου
Δήμοι αττικής αρχικό όνομα
Λεωφορείο με προορισμό τη Μαγκουφάνα | Youtube
Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει, ιδιαίτερα από ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία, να λένε διάφορες περιοχές της Αθήνας με ένα άλλο, διαφορετικό όνομα, από αυτό που ισχύει. Άλλες φορές πάλι μπορεί να εντοπίσουμε περιοχές, που να αναγράφονται με άλλο όνομα εντελώς διαφορετικό.

Στην πραγματικότητα τα «περίεργα» αυτά ονόματα δεν είναι άλλο από τις παλιές ονομασίες των άλλοτε οικισμών και νυν δήμων της Αττικής, γύρω από την Αθήνα. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μέχρι, ακόμη, και τη Μεταπολίτευση, πολλές περιοχές -που κατά τη διάρκεια των χρόνων μεγάλωσαν και επεκτάθηκαν- άλλα ονομασία.

Μάλιστα κάποιες φορές αυτό συνέβη για περισσότερο από μία φορά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ζεφύρι (που από το 2010 ανήκει στον Δήμο Φυλής). Η πόλη αρχικά ονομαζόταν Ζωφριά (ο θρύλος αναφέρει πως υπήρχε εκεί πηγάδι για τα ζώα), αλλά τον Δεκέμβριο του 1963 μετονομάστηκε επίσημα σε «Βασίλισσα Φρειδερίκη»! Αυτή η ονομασία, ωστόσο, δεν διατηρήθηκε για πολύ καθώς το 1967 άλλαξε και πάλι όνομα, σε «Ζεφύριον».

Μετονομασία Δήμων

Πέρα από τους Δήμους, που αρχικά βέβαια ήταν απλώς οικισμοί, υπάρχουν και περιοχές μέσα στην Αθήνα που κάποτε ονομάζονταν διαφορετικά. Για παράδειγμα, το τμήμα μεταξύ του Παναθηναϊκού Σταδίου και του Παγκρατίου, λεγόταν Βατραχονήσι ή στον Λυκαβηττό υπήρχε ο Βοϊδοπνίχτης, από τον χείμαρρο που κατέβαινε τον λόφο. Αυτό όμως είναι μία άλλη αφορμή για αφιέρωμα.

Μετονομασία Δήμων

Δήμοι της Αττικής που άλλαξαν όνομα

Με τη βοήθεια των στοιχείων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εντοπίσαμε 20 μεγάλους Δήμους της Αττικής, που αρχικά ονομάζονταν διαφορετικά. Αξίζει να σημειωθεί πως υπολογίζεται ότι από το 1831 μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4.981 μετονομασίες οικισμών, χωριών και πόλεων σε όλη την Ελλάδα!

Παλαιά Ονομασία

Νέα Ονομασία

Έτος Αλλαγής

Καλύβια Χασιάς

Ασπρόπυργος

1899

Χαρβάτι

Παλλήνη

1905

Χασιά

Φυλή

1915

Λιόπεσι

Παιανία

1915

Νέα Σφαγεία

Ταύρος

1936

Νέα Αλεξάνδρεια

Φιλοθέη

1936

Νέα Κοκκινιά

Νίκαια

1940

Ευρυάλη

Γλυφάδα

1945

Ρωσσοχώριον

Δροσιά

1947

Κατσιπόδι

Δάφνη

1951

Μαγκουφάνα

Πεύκη

1960

Σάλεσι/Κακοσάλεσι

Αυλών

1927

Κουκουβάουνες

Μεταμόρφωση

1957

Βουρλοπόταμος

Αμφιθέα

1940

Μενίδι

Αχαρναί

1915

Κιούρκα

Αφίδναι

1919

Κοπανάς

Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

1933

Αυλών

Ανθούσα

1963

Μπραχάμι

Άγιος Δημήτριος

1928

Τιπάρηνος

Σπέτσες

1834
(είχε αλλάξει πάλι το 1833)

ΕΛΛΑΔΑ