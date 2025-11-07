Κατσιπόδι, Μαγκουφάνα, Κακοσάλεσι: Ξέρεις πώς λέγονταν αρχικά 20 πασίγνωστοι δήμοι της Αττικής;

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει, ιδιαίτερα από ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία, να λένε διάφορες περιοχές της Αθήνας με ένα άλλο, διαφορετικό όνομα, από αυτό που ισχύει. Άλλες φορές πάλι μπορεί να εντοπίσουμε περιοχές, που να αναγράφονται με άλλο όνομα εντελώς διαφορετικό.

Στην πραγματικότητα τα «περίεργα» αυτά ονόματα δεν είναι άλλο από τις παλιές ονομασίες των άλλοτε οικισμών και νυν δήμων της Αττικής, γύρω από την Αθήνα. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μέχρι, ακόμη, και τη Μεταπολίτευση, πολλές περιοχές -που κατά τη διάρκεια των χρόνων μεγάλωσαν και επεκτάθηκαν- άλλα ονομασία.

Μάλιστα κάποιες φορές αυτό συνέβη για περισσότερο από μία φορά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ζεφύρι (που από το 2010 ανήκει στον Δήμο Φυλής). Η πόλη αρχικά ονομαζόταν Ζωφριά (ο θρύλος αναφέρει πως υπήρχε εκεί πηγάδι για τα ζώα), αλλά τον Δεκέμβριο του 1963 μετονομάστηκε επίσημα σε «Βασίλισσα Φρειδερίκη»! Αυτή η ονομασία, ωστόσο, δεν διατηρήθηκε για πολύ καθώς το 1967 άλλαξε και πάλι όνομα, σε «Ζεφύριον».

Πέρα από τους Δήμους, που αρχικά βέβαια ήταν απλώς οικισμοί, υπάρχουν και περιοχές μέσα στην Αθήνα που κάποτε ονομάζονταν διαφορετικά. Για παράδειγμα, το τμήμα μεταξύ του Παναθηναϊκού Σταδίου και του Παγκρατίου, λεγόταν Βατραχονήσι ή στον Λυκαβηττό υπήρχε ο Βοϊδοπνίχτης, από τον χείμαρρο που κατέβαινε τον λόφο. Αυτό όμως είναι μία άλλη αφορμή για αφιέρωμα.

Δήμοι της Αττικής που άλλαξαν όνομα

Με τη βοήθεια των στοιχείων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εντοπίσαμε 20 μεγάλους Δήμους της Αττικής, που αρχικά ονομάζονταν διαφορετικά. Αξίζει να σημειωθεί πως υπολογίζεται ότι από το 1831 μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4.981 μετονομασίες οικισμών, χωριών και πόλεων σε όλη την Ελλάδα!

Παλαιά Ονομασία Νέα Ονομασία Έτος Αλλαγής Καλύβια Χασιάς Ασπρόπυργος 1899 Χαρβάτι Παλλήνη 1905 Χασιά Φυλή 1915 Λιόπεσι Παιανία 1915 Νέα Σφαγεία Ταύρος 1936 Νέα Αλεξάνδρεια Φιλοθέη 1936 Νέα Κοκκινιά Νίκαια 1940 Ευρυάλη Γλυφάδα 1945 Ρωσσοχώριον Δροσιά 1947 Κατσιπόδι Δάφνη 1951 Μαγκουφάνα Πεύκη 1960 Σάλεσι/Κακοσάλεσι Αυλών 1927 Κουκουβάουνες Μεταμόρφωση 1957 Βουρλοπόταμος Αμφιθέα 1940 Μενίδι Αχαρναί 1915 Κιούρκα Αφίδναι 1919 Κοπανάς Μεταμόρφωσις του Σωτήρος 1933 Αυλών Ανθούσα 1963 Μπραχάμι Άγιος Δημήτριος 1928 Τιπάρηνος Σπέτσες 1834

(είχε αλλάξει πάλι το 1833)