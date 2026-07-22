Καύσωνας: Σταματούν τα ντελίβερι το μεσημέρι σε Αττική, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο

Χωρίς υπηρεσίες διανομής με δίκυκλα θα μείνει σήμερα, Τετάρτη (22/07), η Αττική και ακόμη τρεις περιοχές της χώρας, καθώς τίθενται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα του υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα.

Ειδικότερα, από τις 13:00 έως τις 17:00 προβλέπεται υποχρεωτική παύση όλων των χειρωνακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους στις περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και σε ολόκληρη την Αττική, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς.

Στην παύση εργασιών περιλαμβάνονται εργασίες σε οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, λατομεία και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και οι διανομές και μεταφορές προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια και αντίστοιχα μέσα. Αντίθετα, οι υπηρεσίες delivery που πραγματοποιούνται με αυτοκίνητο επιτρέπονται κανονικά.

Το μέτρο αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα ψηφιακά καταστήματα και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να δέχονται παραγγελίες για εκτέλεση μετά τη λήξη της απαγόρευσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η παύση δεν εφαρμόζεται σε κρίσιμες υποδομές που σχετίζονται με την υγεία, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται κατά παράβαση των μέτρων.

Τηλεργασία για ευπαθείς ομάδες

Το υπουργείο συστήνει, όπου είναι εφικτό, την παροχή τηλεργασίας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ενώ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μεταβάλλουν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, χωρίς υποχρέωση προαναγγελίας της αλλαγής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Οι συστάσεις της ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ καλεί επιχειρήσεις και εργαζόμενους να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπόνηση. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη χορήγηση άφθονου πόσιμου νερού, τη δημιουργία σκιερών ή κλιματιζόμενων χώρων ανάπαυσης, την προσαρμογή του ωραρίου εργασίας και τη λήψη τεχνικών μέτρων για τη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης στους χώρους εργασίας.

