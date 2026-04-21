Κεφαλονιά: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου στο κινητό της Μυρτώς - Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων προσώπων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, που έχασε τη ζωή της το βράδυ της Δευτέρα του Πάσχα στην Κεφαλονιά, όσο όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως και συγκλονίζουν.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε, καθώς βρέθηκε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ πως οι Αρχές περιμένουν το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες θα δώσουν φως στα αίτια θανάτου της άτυχης κοπέλας.

Παράλληλα, η ίδια ενημέρωσε πως έχει πραγματοποιηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων προσώπων στην υπόθεση.

Για τον 66χρονο, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο τμήμα, υποστηρίζοντας ότι είχε μιλήσει με τη Μυρτώ λίγη ώρα πριν από τον θάνατό της, ξεκαθάρισε πως έχει καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση και δεν είναι κατηγορούμενος για κάποιο αδίκημα με τα τωρινά δεδομένα.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτώς, Παναγής Δρακουλόγκωνας, καθώς μίλησε στο MEGA στην εκπομπή, «Κοινωνία Ώρα Mega», ανέφερε:

«Το ότι επικοινώνησε ο 66χρονος με το κινητό της Μυρτώς δεν σημαίνει ότι μίλησε η ίδια μαζί του».

«Κατά πάσα πιθανότητα πίσω από τον θάνατο της Μυρτώς, υπάρχει ένα κύκλωμα», πρόσθεσε ο ίδιος.