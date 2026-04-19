Κεφαλονιά: «Θα εμπλακούν και άλλα πρόσωπα» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτώς

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κύκλου των εμπλεκομένων στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Παναγιώτη Δρακουλόγκωνα. Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews, η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της.

Ο ίδιος τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες αναμένονται νέα δεδομένα που ίσως οδηγήσουν σε εμπλοκή επιπλέον προσώπων, επισημαίνοντας πως μέσα από την ανακριτική διαδικασία «θα φωτιστεί πλήρως η αλήθεια». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση της μητέρας της 19χρονης, στο νοσοκομείο υπήρχε ιατρικό προσωπικό από την πρώτη στιγμή που εισήχθη το περιστατικό.

Ο κ. Δρακουλόγκωνας ανέφερε επίσης ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να μπορούν να δώσουν πλήρη εικόνα για τα αίτια θανάτου. Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να εξεταστεί διεξοδικά το χρονικό διάστημα πριν τη νοσηλεία της 19χρονης, σημειώνοντας ότι πρέπει να διαλευκανθούν οι συνθήκες των προηγούμενων ωρών ή και ημερών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», έκανε λόγο για άτομα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοινωνιών, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Άμεση κινητοποίηση στο νοσοκομείο»

Σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία της 19χρονης, ο δικηγόρος μετέφερε ότι, σύμφωνα με τη μητέρα της, το ιατρικό προσωπικό ανταποκρίθηκε άμεσα και βρισκόταν στις θέσεις του από την πρώτη στιγμή. Αντίστοιχα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε αναφέρει ότι υπήρξε ταχύτατη κινητοποίηση γιατρών και διασωστών, οι οποίοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος υποστήριξε ότι η 19χρονη κατέληξε επειδή δεν ζητήθηκε εγκαίρως βοήθεια, τονίζοντας ότι το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα και ότι στο νοσοκομείο έγιναν παρατεταμένες προσπάθειες ανάνηψης. Παράλληλα, απέρριψε τις καταγγελίες περί έλλειψης γιατρών, σημειώνοντας ότι υπήρχε πλήρης ιατρική κάλυψη στο περιστατικό.

Ο ίδιος άσκησε κριτική για την καθυστέρηση στη διαχείριση του περιστατικού πριν τη μεταφορά της 19χρονης, υποστηρίζοντας ότι η κλήση βοήθειας έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.