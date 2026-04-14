Κεφαλονιά: Ξετυλίγεται το «κουβάρι» του θανάτου της 19χρονης - Δύο συλλήψεις, αναζητείται τρίτο άτομο

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τον μυστηριώδη θάνατο 19χρονης στην Κεφαλονιά, καθώς πληροφορίες θέλουν να έχουν γίνει δύο προσαγωγές για την υπόθεση, μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.

Υπενθυμίζεται πως η 19χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή τα ξημερώματα σήμερα (14/4), στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στο νησί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο έπειτα από σχετικό σήμα στο ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Κεφαλονιά: Τι είναι γνωστό έως τώρα

Δύο άτομα συνελήφθησαν αργότερα για έκθεση σε κίνδυνο στο πλαίσιο της έρευνας της Αστυνομίας για τον θάνατο της 19χρονης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου, το οποίο ταυτοποιήθηκε και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν εμφανείς κακώσεις στη σορό της άτυχης γυναίκας, ενώ φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν η νεκροψία-νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις.