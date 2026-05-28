Κέρκυρα: Ανοίγει το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές

Ένα ουσιαστικό βήμα προς την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων γίνεται στην Κέρκυρα, καθώς το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την ίδρυση του πρώτου δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές του νησιού.

Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, ένα μονοθέσιο σχολείο που θα λειτουργεί εντός του Σωφρονιστικού Ιδρύματος, στους χώρους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 15:30 έως τις 17:30.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «αξιακή επιλογή ευθύνης», σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά «σε κάγκελα και περιορισμούς» και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σωφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη, για το σχολικό έτος 2025-2026, έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σωφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τίρυνθας και των Χανίων, καθώς και νέο Επαγγελματικό Λύκειο στις φυλακές Λάρισας.