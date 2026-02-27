Κικίλιας: «Ταυτοποιήθηκαν μέλη του κυκλώματος διακινητών της τραγωδίας της Χίου» - Πέντε συλλήψεις

Την ταυτοποίηση και στην άσκηση ποινικών διώξεων σε όσους ευθύνονται για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των αδιάκοπων ερευνών ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση και να εξαρθρωθεί το εγκληματικό δίκτυο που οργάνωσε την παράνομη μεταφορά των αλλοδαπών, η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), κατόπιν συστηματικής συλλογής και ανάλυσης στοιχείων σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών μέσω των αρμόδιων διεθνών αρχών (INTERPOL), με τις τουρκικές αστυνομικές αρχές της Σμύρνης, συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των μελών της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε στη γείτονα χώρα.

Το αποτέλεσμα της διακρατικής συνεργασίας και της αξιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, οδήγησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων από τις δικαστικές αρχές της Σμύρνης σε βάρος συνολικά οκτώ ατόμων, μελών του εν λόγω κυκλώματος, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη πέντε εξ' αυτών και στην επιβολή περιοριστικών όρων στους λοιπούς τρεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι κατείχαν βασικούς ρόλους στην ιεραρχία και την επιχειρησιακή δομή της οργάνωσης.

Ειδικότερα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του χρησιμοποιηθέντος ταχυπλόου σκάφους μεταφοράς, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των οχημάτων που μετέφεραν τους αλλοδαπούς, καθώς και οι κάτοχοι των λοιπών οχημάτων (οχημάτων – προπομπών και γερανοφόρου οχήματος ρυμούλκησης του σκάφους προς το σημείο απόπλου από τις τουρκικές ακτές).

Παράλληλα, η έρευνα της ΔΑΠΘΑΣ, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, συνεχίζεται με την εξέταση της άμεσης συσχέτισης της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης με τουλάχιστον τρία ακόμη περιστατικά παράνομης διακίνησης αλλοδαπών από τις τουρκικές ακτές προς νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έλαβαν χώρα από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 έως το τέλος του Ιανουάριου του τρέχοντος έτους.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη διασφάλιση των θαλασσίων συνόρων, μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών του, θεωρεί καθήκον του να εξαντλεί κάθε επιχειρησιακή και νομική δυνατότητα για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος της παράνομης διακίνησης μεταναστών, με ιδιαίτερη έμφαση στη στενή και αποτελεσματική διεθνή συνεργασία.

Με αφορμή τις ανωτέρω εξελίξεις, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ύστερα από συστηματική έρευνα του Λιμενικού Σώματος και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της INTERPOL με τις τουρκικές αστυνομικές αρχές, ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε μέλη του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, που όπως αποδείχθηκε, εμπλέκεται στην τραγωδία της 3ης Φεβρουαρίου ανοιχτά της Χίου. Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι είναι εγκληματίες που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, στοιβάζοντάς τους χωρίς σωσίβια σε βάρκες, ακόμα και πετώντας τους στη θάλασσα, προκειμένου να διαφύγουν οι ίδιοι τη σύλληψη. Η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων αυτών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και καθήκον των ανδρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος».