Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Για γερά νεύρα ο Κηφισός και η λεωφόρος Αθηνών - Πού υπάρχουν προβλήματα

Έντονη η κίνηση και σήμερα στους περισσότερους κεντρικούς άξονες της Αττικής. Πού παρατηρούνται πολύ μεγάλα προβλήματα.

Reader symbol
Newsroom
κηφισός κίνηση
Κίνηση στον Κηφισό | EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της χώρας και αυτή την Δευτέρα, ενώ οι κεντρικοί άξονες της Αττικής είναι μπλοκαρισμένοι.

Ειδικότερα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Συγγρού, Καλιρρόης, Αρδηττού, Σταδίου, Μιχαλακοπούλου και Πατησίων.

Με δυσκολία κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών έως τον Σκαραμαγκά, ενώ το ίδιο ισχύει για το παραλιακό μέτωπο, κυρίως τον Άλιμο και το Καλαμάκι.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, όπου στο ρεύμα προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο της Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

κίνηση
Η κίνηση στους δρόμους

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ