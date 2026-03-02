Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της χώρας και αυτή την Δευτέρα, ενώ οι κεντρικοί άξονες της Αττικής είναι μπλοκαρισμένοι.

Ειδικότερα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Συγγρού, Καλιρρόης, Αρδηττού, Σταδίου, Μιχαλακοπούλου και Πατησίων.

Με δυσκολία κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών έως τον Σκαραμαγκά, ενώ το ίδιο ισχύει για το παραλιακό μέτωπο, κυρίως τον Άλιμο και το Καλαμάκι.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, όπου στο ρεύμα προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο της Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

Η κίνηση στους δρόμους