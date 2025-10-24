Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Κομφούζιο στην Αττική Οδό - «Υπερχειλίζει» ο Κηφισός

Τεράστιες καθυστερήσεις βιώνουν οι οδηγοί με την κίνηση στους δρόμους.

Με τη βραδινή έξοδο της Παρασκευής, η κίνηση στους δρόμους καταγράφεται ασφυκτική, καθώς εργαζόμενοι και μη ξεχύνονται στην Αττική για να επιστρέψουν σπίτι ή για να βγουν για διασκέδαση.

Το ρεύμα της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα κινείται σημειωτόν, σημειώνοντας καθυστερήσεις άνω των 30' από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Παράλληλα, δύσκολη και η κατάσταση στον Κηφισό, με μεγάλες καθυστερήσεις στο κομμάτι από Ρέντη έως λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κηφισιά, με το πρόβλημα να εντείνεται ξανά από τη Λένορμαν και ανεβαίνοντας για τα δύο ρεύματα.

 

