Αυξημένη είναι η κίνηση που καταγράφεται σε κεντρικούς οδικούς άξονες αυτή την ώρα, καθώς οι εκδρομείς έχουν επιστρέψει στις βάσεις τους.
Ειδικότερα, συμφόρηση επικρατεί στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό, όπου υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Στην Εθνική και ειδικότερα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως κοντά στις εισόδους και τις εξόδους που συνδέονται με την Αττική Οδό.
Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία.
Ίδια εικόνα και στην Λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στο τμήμα Φιλοθέη - Χαλάνδρι, που φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αθήνα, ειδικά στην περιοχή του Νέου Ψυχικού.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Παράλληλα, μετ΄εμποδίων γίνεται η κυκλοφορία και στην Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση υπάρχουν:
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κύμης.
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