Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς άξονες από νωρίς - Ποια σημεία να αποφύγετε

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής σήμερα, Πέμπτη (11/03), το πρωί, με την εικόνα να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε συγκεκριμένα σημεία.

Όπως κάθε πρωί, στον Κηφισό καταγράφονται, σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα μεγαλύτερα, όμως, προβλήματα υπάρχουν στο ρεύμα προς Λαμία και ειδικότερα, από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από τη γέφυρα Αχαρνών και προς τα κάτω, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στην Κατεχάκη.

Η Λεωφόρος Κηφισίας έχει, για άλλη μία ημέρα, κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί από Ηλιούπολη προς Βύρωνα και από Καισαριανή προς Βύρωνα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Σκαραμαγκά, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα υπάρχει από το ύψος των ΤΕΙ.

Καθυστερήσεις και στην παραλιακή μετά και από τροχαίο ατύχημα. Ειδικότερα, κίνηση υπάρχει από το Ίδρυμα Νιάρχος προς τον Φλοίσβο.

Κίνηση στους δρόμους 11/03 - 08:20

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, καταγράφονται από νωρίες.

Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20'-25' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 15'-20' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

