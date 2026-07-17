Οι εκδρομείς του καλοκαιριού έχουν φύγει από την Αθήνα κάτι που φαίνεται και από τις εικόνες στους δρόμους, με την κίνηση να είναι σαφώς βελτιωμένη, αλλά να εξακολουθεί να υπάρχει.
Αυτή την ώρα, καταγράφονται καθυστερήσεις στην άνοδο τη Λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Επίσης, κίνηση υπάρχει στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από τις αρχές του Δαφνίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Σχιστού με την αναμονή να είναι της τάξης του ενός χιλιομέτρου.
Ακόμα, συμφόρηση επικρατεί στην Παραλιακή, από το στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» προς το λιμάνι του Πειραιά
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με την εταιρεία διαχείρισης να μεταφέρει τα εξής:
- Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
- Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
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