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Κίνηση στους δρόμους: Οι εκδρομείς αναχωρούν και βελτιώνεται η κατάσταση - Πού επιμένει η κίνηση

Παρότι οι εκδρομείς έχουν αρχίσει να εγκαταλείψουν μαζικά την Αθήνα, η κίνηση στους δρόμους δεν φαίνεται να χάνεται εντελώς από την καθημερινότητα των οδηγών.

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Κίνηση στον Κηφισό
Κίνηση στον Κηφισό | Intime
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Οι εκδρομείς του καλοκαιριού έχουν φύγει από την Αθήνα κάτι που φαίνεται και από τις εικόνες στους δρόμους, με την κίνηση να είναι σαφώς βελτιωμένη, αλλά να εξακολουθεί να υπάρχει.

Αυτή την ώρα, καταγράφονται καθυστερήσεις στην άνοδο τη Λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Επίσης, κίνηση υπάρχει  στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από τις αρχές του Δαφνίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Σχιστού με την αναμονή να είναι της τάξης του ενός χιλιομέτρου. 

Ακόμα, συμφόρηση επικρατεί στην Παραλιακή, από το στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» προς το λιμάνι του Πειραιά

Κίνηση στους δρόμους (17/07 - 08:30)
Κίνηση στους δρόμους (17/07 - 08:30)

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με την εταιρεία διαχείρισης να μεταφέρει τα εξής: 

  • Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
  • Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

 

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