Κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματα για όσους έμειναν στην Αθήνα

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται ομαλά χωρίς να εντοπίζεται μεγάλο πρόβλημα στην κίνηση στους δρόμους. Υπάρχουν κάποια σημεία ωστόσο που χρειάζεται οι οδηγοί να έχουν αρκετή υπομονή.

Το κυριότερο πρόβλημα φαίνεται πως υπάρχει σε ένα μέρος της λεωφόρου Ποσειδώνος στο Νέο Φάληρο που συνεχίζει και στην Μικράς Ασίας στον Πειραιά.

Ωστόσο μια αυγουστιάτικη εικόνα διακρίνεται στον Κηφισό, με την κυκλοφορία να είναι ομαλή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην λεωφόρο Καλλιρόης στον Νέο Κόσμο καθώς και στην Αρδηττού.

Επιπλέον υπάρχει μικρό μποτιλιάρισμα στην λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της Εθνικής Άμυνας.

Κίνηση στους δρόμους