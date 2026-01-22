Kίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους - Πού καταγράφονται προβλήματα

Μία ακόμα ημέρα με αυξημένη κίνηση στους δρόμους βιώνουν οι οδηγοί στην Αθήνα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με προβλήματα σε πολλές λεωφόρους της πόλης.
Ο Κηφισός βρίσκεται ξανά στο «κόκκινο» από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις καταγράφονται:
- προς Ελευσίνα 5'-10' στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας.
- προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
- Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Στο «κόκκινο» βρίσκεται επίσης η λεωφόρος Μεσογείων, η Κηφισιάς, η βασιλίσσης Σοφίας, η βασιλέως Κωνσταντίνου, η Συγγρού στην άνοδο προς κέντρο από το ύψος του Αγίου Σώστη και η Πειραιώς κοντά στην Ομόνοια.
Τμηματικά αυξημένη κίνηση παρουσιάζουν η λεωφόρος Ποσειδώνος, η Βουλιαγμένης, η περιφερειακή Υμηττού και κεντρικές οδοί στον Πειραιά.
Χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Παράλληλα, χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:45 το πρωί της Πέμπτης
