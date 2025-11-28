Μενού

Κίνηση στους δρόμους τώρα: Στο «κόκκινο ο Κηφισός, διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Παραπάνω προβλήματα δημιούργησε στην κυκλοφορία η κακοκαιρία Adel, καθώς παρατηρούνται έντονες καθυστερήσεις σε πολλούς δρόμους της Αθήνας.

kinisi
Κίνηση στους δρόμους | EUROKINISSI
Από νωρίς το πρωί επικρατεί μια ασφυκτική κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας, καθώς η κίνηση είναι μεγάλη.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία σε πολλές κεντρικές λεωφόρους και βασικές οδικές αρτηρίες , λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την Αττική.

Η συσσώρευση υδάτων είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στη Λ. Πειραιώς, από το ύψος της Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην περιοχή.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να σημειώνονται στην άνοδο, από Αιγάλεω έως Μενίδι.

Διαβάστε ακόμα: Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία Adel: Χαλάζι και στην Αθήνα - «Ποτάμια» οι δρόμοι

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λ. Ποσειδώνος, ειδικά στο ύψος του Αλίμου.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και τμηματικά στη Λ. Βουλιαγμένης (στην άνοδο) καθώς και στη Λ. Καρέα (στην κάθοδο).

