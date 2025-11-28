Κίνηση στους δρόμους τώρα: Στο «κόκκινο ο Κηφισός, διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Από νωρίς το πρωί επικρατεί μια ασφυκτική κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας, καθώς η κίνηση είναι μεγάλη.
Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία σε πολλές κεντρικές λεωφόρους και βασικές οδικές αρτηρίες , λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την Αττική.
Η συσσώρευση υδάτων είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στη Λ. Πειραιώς, από το ύψος της Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην περιοχή.
Στο «κόκκινο» βρίσκεται και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να σημειώνονται στην άνοδο, από Αιγάλεω έως Μενίδι.
Διαβάστε ακόμα: Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία Adel: Χαλάζι και στην Αθήνα - «Ποτάμια» οι δρόμοι
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λ. Ποσειδώνος, ειδικά στο ύψος του Αλίμου.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και τμηματικά στη Λ. Βουλιαγμένης (στην άνοδο) καθώς και στη Λ. Καρέα (στην κάθοδο).
