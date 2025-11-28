Κίνηση στους δρόμους τώρα: Στο «κόκκινο ο Κηφισός, διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Από νωρίς το πρωί επικρατεί μια ασφυκτική κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας, καθώς η κίνηση είναι μεγάλη.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία σε πολλές κεντρικές λεωφόρους και βασικές οδικές αρτηρίες , λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την Αττική.

Η συσσώρευση υδάτων είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στη Λ. Πειραιώς, από το ύψος της Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην περιοχή.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να σημειώνονται στην άνοδο, από Αιγάλεω έως Μενίδι.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λ. Ποσειδώνος, ειδικά στο ύψος του Αλίμου.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και τμηματικά στη Λ. Βουλιαγμένης (στην άνοδο) καθώς και στη Λ. Καρέα (στην κάθοδο).