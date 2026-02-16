Κίνηση τώρα: «Απελπιστική» η κατάσταση στην Λεωφόρο Κηφισού - Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Για ακόμα μια φορά καταγράφεται μεγάλη κίνηση στους δρόμους της Αττικής.

Λίγα λεπτά μετά τις 09:00 στο «κόκκινο», είναι μεταξύ άλλων Λεωφόρος Κηφισού ενώ εμφανή είναι και τα προβλήματα στη Λεωφόρο Συγγρού.

Αναλυτικότερα, στον Κηφισό, «φορτωμένα» είναι τα ρεύματα από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μποτιλιάρισμα, παρατηρείται και στην Κηφισίας από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι, και στη Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση: Πού σημειώνονται καθυστερήσεις

Καθυστερήσεις δέκα με δεκαπέντε λεπτών καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και καθυστερήσεις δεκαπέντε με είκοσι λεπτά καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας.

