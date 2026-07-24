Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση σε μεγάλους δρόμους της Αττικής, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Σε συνδυασμό με την αυξημένη κίνηση που υπάρχει τα Παρασκευο-σαββατοκύριακα, έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις έχουν καταγραφεί με «πρώτο και καλύτερο» τον Κηφισό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Λαμία, με τις ουρές των οχημάτων και τις εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες να ξεκινούν από το ύψος του Ρέντη και των ΚΤΕΛ, και να εκτείνονται αδιάκοπα μέχρι τη Μεταμόρφωση και τις Αχαρνές.

Αντίστοιχα, δύσκολη είναι η κατάσταση και για όσους επιλέγουν τη Λεωφόρο Αθηνών για την έξοδό τους από το κλεινόν άστυ. Οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με χαμηλές ταχύτητες στη ροή των οχημάτων από το ύψος του Χαϊδαρίου και το Παλατάκι, με το μποτιλιάρισμα να συνεχίζεται μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα, η Αττική Οδός δοκιμάζει την υπομονή των ταξιδιωτών που ξεκινούν τις διακοπές τους, καθώς έντονη συμφόρηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στα τμήματα που διέρχονται από το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, τα Πευκάκια και τον Γέρακα. Η Τροχαία συστήνει στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να οπλιστούν με την απαραίτητη υπομονή.