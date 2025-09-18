Κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Μανιάτικα και Κορυδαλλός λόγω της πορείας για τη δολοφονία Φύσσα

Με τη μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τον δολοφονηθέντα, από τη Χρυσή Αυγή, μουσικό Παύλο Φύσσα, με την κινητοποίηση να γίνεται στην ομώνυμη οδό στο Κερατσίνι και να ολοκληρώνει στο Μπλόκο της Κοκκινιάς, στη Νίκαια.

Μάλιστα, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Η εντολή δίνεται λόγω των συγκεντρώσεων μνήμης για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.