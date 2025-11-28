Κλειστά σχολεία σήμερα σε πολλές περιοχές: Οι ανακοινώσεις των Δήμων λόγω της κακοκαιρίας Adel

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Adel, η οποία πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας έντονες καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Mετά το Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, αρκετοί δήμοι αποφάσισαν να αναστείλουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Διαβάστε ακόμα: Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία Adel: Χαλάζι και στην Αθήνα - «Ποτάμια» οι δρόμοι

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Η βόρεια και κεντρική Κέρκυρα αντιμετώπισαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθιστώντας μη ασφαλή την πρόσβαση σε πολλές σχολικές μονάδες. Ο Δήμος αποφάσισε το κλείσιμο όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών.

Δήμος Κέρκυρας

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας. Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, καθώς η ΕΜΥ προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση της κακοκαιρίας τις πρωινές ώρες.

Δήμος Ξηρομέρου

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων και των παιδικών σταθμών, βάσει του επικαιροποιημένου δελτίου της ΕΜΥ που προειδοποιεί για ακραία φαινόμενα και επιδείνωση του καιρού στην περιοχή.

Δήμος Ανδραβίδας–Κυλλήνης

Μετά τις οδηγίες της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ανδραβίδας–Κυλλήνης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βρεφονηπιακών σταθμών. Η απόφαση στηρίζεται στην ανάγκη προστασίας μαθητών, νηπίων και εκπαιδευτικών, αλλά και στην αποφυγή κινδύνων κατά τη μετακίνηση.

Η ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων τις επόμενες ημέρες θα γίνει με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τις νεότερες ανακοινώσεις της ΕΜΥ.