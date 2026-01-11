Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα 12/01 στη Φλώρινα και τις Πρέσπες λόγω κακοκαιρίας

Μαγευτικές είναι οι εικόνες από τα πρώτα χιόνια της χρονιάς, καθώς το «έστρωσε» για τα καλά στην Φλώρινα, μετά την κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας που έχει ξεκινήσει να πλήττει τα βόρεια της χώρας.

Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους κατοίκους στις μετακινήσεις τους, ενώ επηρεάζει και τη λειτουργία των σχολείων των γύρω περιοχών.

Με απόφαση των Δημάρχων Φλώρινας και Πρεσπών, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δύο Δήμων ανακοινώθηκε πως θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Επίσης, κλειστά πρόκειται να παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι παιδικοί σταθμοί των δύο δήμων θα λειτουργήσουν κανονικά.